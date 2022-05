Il Sahara marocchino risorsa per l’Europa (Di lunedì 16 maggio 2022) “” è un convegno tenutosi il 12 Maggio ai ‘Giardini d’Oriente’ di Nova Siri per discutere di Agricoltura – Turismo – Impresa all’insegna dell’internazionalizzazione nel Comune di Nova Siri. Presieduto dai saluti del Sindaco di Nova Siri Eugenio Lucio Stigliano , si è svolto l’incontro con i relatori: S.E. Youssef Bella – Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Marocco presso la Repubblica Italiana; Lucretia Tanase – Console Generale della Romania in Puglia, Basilicata, Molise e Calabria; Yasmina Sbihi – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo degli Investimenti del Regno del Marocco; Francesco Cossu – Console Onorario dello Zambia in Campania, Basilicata e Puglia; Vincenzo Abbinante – già Console Onorario del Regno del Marocco in Puglia ; Antonio De Santis – Presidente Rete Turismo Italia Jonica. I saluti sono venuti dai Sindaci delle città del Metapontino e precisamente: per la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) “” è un convegno tenutosi il 12 Maggio ai ‘Giardini d’Oriente’ di Nova Siri per discutere di Agricoltura – Turismo – Impresa all’insegna dell’internazionalizzazione nel Comune di Nova Siri. Presieduto dai saluti del Sindaco di Nova Siri Eugenio Lucio Stigliano , si è svolto l’incontro con i relatori: S.E. Youssef Bella – Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Marocco presso la Repubblica Italiana; Lucretia Tanase – Console Generale della Romania in Puglia, Basilicata, Molise e Calabria; Yasmina Sbihi – Agenzia Nazionale per lo Sviluppo degli Investimenti del Regno del Marocco; Francesco Cossu – Console Onorario dello Zambia in Campania, Basilicata e Puglia; Vincenzo Abbinante – già Console Onorario del Regno del Marocco in Puglia ; Antonio De Santis – Presidente Rete Turismo Italia Jonica. I saluti sono venuti dai Sindaci delle città del Metapontino e precisamente: per la ...

