“Il papilloma virus incide sulla fertilità?” (Di lunedì 16 maggio 2022) Buongiorno dott.ssa, ho 31 anni ed è da novembre dello scorso anno che cerco una gravidanza. Due anni fa mi hanno diagnosticato il papilloma virus: potrebbe essere a causa del virus che non riesco a rimanere incinta? La ringrazio in anticipo per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 16 maggio 2022) Buongiorno dott.ssa, ho 31 anni ed è da novembre dello scorso anno che cerco una gravidanza. Due anni fa mi hanno diagnosticato il: potrebbe essere a causa delche non riesco a rimanere incinta? La ringrazio in anticipo per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

panzerdivisionm : @CaYaLoP @irisdeluca72 Comunque sei una grossa idiota, ed anche tutti gli scemi che ridono qui di seguito, perché s… - Artemis72105153 : @cominif @CaYaLoP @GuidoAnzuoni Bisognerebbe vaccinare anche i maschietti contro il papilloma virus, ma spiegarlo qui è tempo perso - JohnnyZiz : @DamatoRicardo @CaYaLoP @brunodese Mai sentito parlare di papilloma virus? E no, non ce l'hanno solo i porci. - Mario40467789 : @CaYaLoP @giovannitrivel3 È scientificamente dimostrato che è vero. Si riferisce al papilloma virus. Ma tu non ti p… - cominif : @CaYaLoP @GuidoAnzuoni eh, il papilloma virus colpisce anche i maschietti e proprio lì, in gola. -