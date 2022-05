Il padre della diciottenne aggredita sessualmente ad Arconate che prende a schiaffi il suo molestatore (Di lunedì 16 maggio 2022) L’ha seguita di nascosto per diversi metri fin sotto casa, poi le ha palpato il seno e ha cercato di baciarla: è l’accusa che una 18enne di Arconate, comune alla periferia nord-ovest di Milano, rivolge a un operaio 46enne che poche ore prima era entrato nel bar di proprietà di suo padre. Già lì c’erano stati diversi apprezzamenti non graditi. L’uomo, incaricato dalla loro ditta, per conto del Comune, di sostituire alcune piastrelle ammalorate in piazza Libertà, aveva fatto una pausa nel locale e dopo aver ecceduto con l’alcool avrebbe iniziato a rivolgere alla figlia del titolare frasi come “sei bellissima” e “ti porterei a casa”. Commenti che gli hanno fatto guadagnare un “se ne vada subito” da parte del padre della ragazza. Qualche ora dopo, però, la presunta aggressione, raccontata dalla 18enne al ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) L’ha seguita di nascosto per diversi metri fin sotto casa, poi le ha palpato il seno e ha cercato di baciarla: è l’accusa che una 18enne di, comune alla periferia nord-ovest di Milano, rivolge a un operaio 46enne che poche ore prima era entrato nel bar di proprietà di suo. Già lì c’erano stati diversi apprezzamenti non graditi. L’uomo, incaricato dalla loro ditta, per conto del Comune, di sostituire alcune piastrelle ammalorate in piazza Libertà, aveva fatto una pausa nel locale e dopo aver ecceduto con l’alcool avrebbe iniziato a rivolgere alla figlia del titolare frasi come “sei bellissima” e “ti porterei a casa”. Commenti che gli hanno fatto guadagnare un “se ne vada subito” da parte delragazza. Qualche ora dopo, però, la presunta aggressione, raccontata dalla 18enne al ...

