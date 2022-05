(Di lunedì 16 maggio 2022) Da una parte, ideatore di una narrativa personale ispirata ai temi più profondi della storia nera britannica. Dall’altra, amante delle subculture e sostenitore della musica indipendente. Diinsieme con una nuova collaborazione che celebra le sottoculture, in questo caso, la scena britannica delboy degli anni Settanta. A ispirarli icone della musica jazz edell’epoca come Lonnie Liston Smith, Isaac Hayes e gli Earth, Wind & Fire, i quali hanno espresso al meglio la loro identità coniugando musica e stile. Camicie e polo si tingono dei toni retrò tanto amati da, come il navy, l’écru e il rosate pecan, creando una collezione dalle inaspettate combinazioni ...

Advertising

Panorama

Come se ne esce dal ransomware Luca Nilo Livrieri , Sales Engineer ManagerEurope di ... Si temono fughe in avanti "C'è chi ci prova, come sempre, nulla di. Bisognerà però anche ...L'Italia ha contribuito attraverso l'ESO, lo EuropeanObservatory, e in particolare con il ... abbiamo aperto le porte di unstraordinario laboratorio", ha commentato Mariafelicia De ... Il nuovo Southern soul boy di Fred Perry e Nicolas Daley Alle 13 di giovedì 12 maggio c'è stato il primo volo di FlyingNikka, è una data da segnare sul calendario. Una “foilata” che al largo di Valencia, in Spagna, ha segnato l’inizio di una nuova era per l ...Valencia, 12 maggio – Il primo volo di FlyingNikka è una data da segnare sul calendario, con pennarello indelebile: una “foilata” che alle ore 13 di oggi, giovedì 12 maggio, al largo di Valencia, in S ...