Il micidiale mix di pandemia e guerra fa crollare l’economia | ecco i tre missili pronti a deflagrare

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il vento globale non è mai cambiato così rapidamente come negli ultimi tre mesi, in geopolitica e in economia. Sul fronte internazionale solo qualche settimana fa sarebbe stato impossibile prevedere che la Nato espandesse ancora più a est il suo immenso potere militare (ovviamente aggressivo, non difensivo) visto che l’ingresso nell’Alleanza Atlantica delle ex neutrali Finlandia e Svezia in funzione anti-Russia aumenta in modo esponenziale le minacce e i rischi di conflitto nucleare in Europa. E sul fronte economico, appena un trimestre fa i pochi saggi che temevano gli effetti del mostruoso aumento del debito pubblico erano visti come Cassandre porta-sfiga sotto l’influenza di teorie economiche d’altri tempi. Adesso non più. Grandi cambiamenti sul fronte occidentale dunque. Partiamo dal. Il pensiero unico dei capitalisti più fanatici ha dettato per molto ...