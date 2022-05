Il marketing del “benvenuto” ai nuovi clienti online | come funziona

(Di lunedì 16 maggio 2022) Le promozioni di vendita sono uno dei punti cardine dell’e-commerce, in tempi di crisi Le persone che scelgono di comprareper risparmiare e per velocizzare gli acquisti in Italia sono sempre più numerose e, secondo le ricerche, dal 2021, i consumatori digitali sono aumentati di 9 milioni. Tra le varie offerte, dunque, quelle diaisono una delle strategie più utilizzate dalle aziende per creare un punto di contatto con i visitatori del sito, che sia traducibile in un’esperienza d’acquisto. Le formule dihanno varie forme di applicazione, e possono essere attuate attraverso i vari canali che la Rete mette a disposizione, dalla mail alle piattaforme di vendita. Wele-mail Una delle principali modalità che le aziende praticano per prendere ...

... Direttore, Comunicazione e Relazioni esterne di Banca Ifis - . Un progetto di ... Banca Ifis, infatti, racconterà le migliori competenzenostro Paese con interviste e reportage ...... Erica Bigi (in foto) inizia la sua carriera professionale in primarie agenzie di comunicazione e mediaGruppo WPP. Nel 2012 è approdata in Subito.it come head of, dove si è occupata ... Ucraina is the new black: se il marketing del caos trasforma la guerra in sneakers Le promozioni di vendita sono uno dei punti cardine dell’e-commerce, in tempi di crisi Le persone che scelgono di comprare online per risparmiare e per velocizzare gli acquisti in Italia sono sempre p ...amplificando il fenomeno dell’e-mail marketing, inteso come strumento per campagne di comunicazione massive da parte di aziende, associazioni, enti pubblici che, in pieno lockdown, hanno sperimentato ...