Il Manchester United offre Martial per Osimhen

L'idea dei Red Devils sarebbe di inserire Martial più soldi in cambio di Victor Osimhen. Trattativa difficile L'attaccante francese rientrerà, quasi sicuramente, dal prestito al Siviglia. Il Manchester United non sembra però intenzionato a mantenere l'ex Monaco tra le proprie fila. Il calciatore classe '95 potrebbe essere infatti utilizzato come pedina di scambio, per arrivare

