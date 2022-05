Il grande ritorno di Fiorello | al teatro romano di Ostia 4 imperdibili date

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022) Successo inarrestabile per Rosarioadche, per far fronte alle numerosissime richieste, aggiunge una quarta data. “Presenta:!” sarà alanche il 6 giugno. Uno show irripetibile atteso così per ben quattro serate nella città laziale, e agli appuntamenti già annunciati del 3, 4 e 5 giugno, si inserisce anche quello del 6 giugno 2022. Il Rosario nazionale torna al calore del pubblico dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a ...