Il futuro della rappresentanza nella storia del corporativismo: in un libro sfida e nuovi scenari (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo decenni di incomprensioni e di silenzi, i tempi sembrano maturi per una “riconsiderazione” del corporativismo? A dirlo è il recente libro-intervista Passato, presente e futuro della rappresentanza di interessi di Maurizio Sacconi e Matteo Colombo (edito da Adapt University Press e scaricabile on-line: https://www.bollettinoadapt.it/passato-presente-e-futuro-della-rappresentanza-di-interessi/). Il futuro della rappresentanza nella riconsiderazione del corporativismo La riflessione, a due voci, degli autori parte dalla parola “rappresentanza”. Una parola dai molti significati, intorno alla quale – per decenni – si sono infiammate le aspettative di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo decenni di incomprensioni e di silenzi, i tempi sembrano maturi per una “riconsiderazione” del? A dirlo è il recente-intervista Passato, presente edi interessi di Maurizio Sacconi e Matteo Colombo (edito da Adapt University Press e scaricabile on-line: https://www.bollettinoadapt.it/passato-presente-e--di-interessi/). Ilriconsiderazione delLa riflessione, a due voci, degli autori parte dalla parola “”. Una parola dai molti significati, intorno alla quale – per decenni – si sono infiammate le aspettative di ...

