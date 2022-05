Il crollo di Dybala al termine di Juve-Lazio: l’attaccante scoppia a piangere, i tifosi contestano la dirigenza | FOTO e VIDEO (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus ha pareggiato 2-2 contro la Lazio nella partita della 37esima giornata del campionato di Serie A, ma il risultato può e deve essere messo da parte. E’ stata l’ultima partita davanti al pubblico di casa per due bandiere dei tifosi bianconeri: Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. La partita del difensore è durata 17 minuti, il numero delle stagioni in bianconero. Nel finale è stato sostituito anche Paulo Dybala, l’argentino è stato chiamato sotto la curva e ha firmato autografi e magliette. Le scene più belle si sono registrate al termine della partita. Il primo omaggio è stato per Giorgio Chiellini, sono stati elencati tutti i trionfi con la maglia della Juventus ed è stato proiettato un VIDEO con le immagini più belle. Il momento più ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Lantus ha pareggiato 2-2 contro lanella partita della 37esima giornata del campionato di Serie A, ma il risultato può e deve essere messo da parte. E’ stata l’ultima partita davanti al pubblico di casa per due bandiere deibianconeri: Giorgio Chiellini e Paulo. La partita del difensore è durata 17 minuti, il numero delle stagioni in bianconero. Nel finale è stato sostituito anche Paulo, l’argentino è stato chiamato sotto la curva e ha firmato autografi e magliette. Le scene più belle si sono registrate aldella partita. Il primo omaggio è stato per Giorgio Chiellini, sono stati elencati tutti i trionfi con la maglia dellantus ed è stato proiettato uncon le immagini più belle. Il momento più ...

