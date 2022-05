Il Covid c'è, ma si vota solo di domenica. Il piano: far fallire i referendum (Di lunedì 16 maggio 2022) Serve un miracolo. Al momento la possibilità che i cinque referendum sulla Giustizia promossi dalla Lega e dai Radicali (manca il più importante, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, bocciato dalla Corte Costituzionale guidata da Giuliano Amato) raggiungano il quorum del 50% più uno è bassissima. Un sondaggio Demopolis di qualche giorno fa evidenzia come solo il 30%... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 16 maggio 2022) Serve un miracolo. Al momento la possibilità che i cinquesulla Giustizia promossi dalla Lega e dai Radicali (manca il più importante, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, bocciato dalla Corte Costituzionale guidata da Giuliano Amato) raggiungano il quorum del 50% più uno è bassissima. Un sondaggio Demopolis di qualche giorno fa evidenzia comeil 30%... Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : @OggiEvoMedio @FartFromAmerika @11BRANCO @AlexAle2727 Non sostengo nessun circolo. Sono parte di un partito che in… - mummy53690440 : Il Covid c'è ancora ma stavolta si vota solo di domenicaEcco il piano per far fallire i referendum sulla Giustizia - Kettelodicoaffa : Questo vale anche per chi vota. Grazie a chi ha votato i 'menopeggio', ci siamo ritrovati Draghi, Mattarella bis e… - legalevecchi : RT @borghi_claudio: @prof_baldini Verissimo Professore. L'ultima volta che si è potuto discutere in aula alla Camera su emendamenti ai decr… - Raffy1380 : Secondo la logica nel 2020 doveva vincere l’Italia perché è stato il paese più colpito inizialmente dal covid. Se s… -