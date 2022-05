Il Copasir spegne la polemica sulle armi secretate | “È così ovunque” Fratelli d' Italia sta con Draghi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 maggio 2022) “Lo fanno tutte le democrazie occidentali, non vedo perché dobbiamo dare informazioni agli aggressoritipologie diche stiamo inviando”. Are lasul governoe l'assistenza militare fornita all'Ucraina è il presidente dele senatore did', Adolfo Urso, intervistato dai Rainews 24 sul fatto che è secretata anche la lista del terzo decreto sull'invio di aiuti militari all'Ucraina: “Il governo ha risposto pienamente al mandato che il parlamento gli ha dato”. Urso difende anche il suo lavoro: “Ilagisce su delega del parlamento, è composto dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, agisce per legge con il vincolo della segretezza. Attraverso di noi il governo ha ...