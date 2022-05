Il carcere sarà la loro nuova casa a vita: il destino è quasi segnato per i fratelli Bianchi (Di lunedì 16 maggio 2022) Chiesto l’ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. I due avrebbero usato le mosse delle arti marziali che praticano per colpire Willy Monteiro. Sostenevano di aver colpito Willy Monteiro solo con un calcio e di essere andati via. Ma la realtà, a quanto pare, è un’altra. I fratelli Bianchi ora rischiano l’ergastolo. Secondo quanto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 16 maggio 2022) Chiesto l’ergastolo per iMarco e Gabriele. I due avrebbero usato le mosse delle arti marziali che praticano per colpire Willy Monteiro. Sostenevano di aver colpito Willy Monteiro solo con un calcio e di essere andati via. Ma la realtà, a quanto pare, è un’altra. Iora rischiano l’ergastolo. Secondo quanto L'articolo proviene da Leggilo.org.

