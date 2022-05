Il Brescia targato Carletto Mazzone

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 16 maggio 2022) La storia delNella variegata galassia della storia del calcio ilguidato das’è guadagnato un posto di tutto rispetto. Il tecnico romano prese in mano una squadra che veniva da stagioni altalenanti tra la A e B. L’obiettivo era quello di trovare una stabilità e in seguito riuscire a costruire un progetto anche contornato da ambizioni. Seguendo questo schema si doveva mettere su una squadra con una serie di giocatori che garantissero un buon rendimento calcistico. Ad un certo puntoe il presidente Corioni notano che tra i giocatori svincolati c’era un certo Roberto Baggio. Il numero dieci per eccellenza che ancora non aveva trovato una squadra dove accasarsi. Così,e Corioni, non persero ...