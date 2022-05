Il blog di Beppe Grillo crea il caos dentro al M5S: “Israele come la Russia, annessione illegale” (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo post, nuova polemica. E il pomo della discordia è sempre la politica estera. Il blog di Beppe Grillo torna ad infiammare il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle. A creare scompiglio tra i parlamentari, questa volta, è un intervento dell'ex ambasciatore Torquato Cardilli ospitato dal sito del garante M5S. Nell'articolo intitolato «Due pesi e due misure», Cardilli scrive: «La Russia ha infranto il diritto internazionale, ma di violazioni è pavimentata la storia dell'Onu». E ancora: «Nel 2014 la Crimea ha proclamato la sua secessione e indipendenza dall'Ucraina prontamente riconosciuta dalla Russia che di lì a poco, per contrastare la reazione del governo di Kiev, divenuto anti russo con un colpo di stato, favorì l'organizzazione in Crimea di un referendum popolare di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo post, nuova polemica. E il pomo della discordia è sempre la politica estera. Ilditorna ad infiammare il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle. Are scompiglio tra i parlamentari, questa volta, è un intervento dell'ex ambasciatore Torquato Cardilli ospitato dal sito del garante M5S. Nell'articolo intitolato «Due pesi e due misure», Cardilli scrive: «Laha infranto il diritto internazionale, ma di violazioni è pavimentata la storia dell'Onu». E ancora: «Nel 2014 la Crimea ha proclamato la sua secessione e indipendenza dall'Ucraina prontamente riconosciuta dallache di lì a poco, per contrastare la reazione del governo di Kiev, divenuto anti russo con un colpo di stato, favorì l'organizzazione in Crimea di un referendum popolare di ...

