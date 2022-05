Il Bayern pensa già al dopo Lewandowski: i due nomi per sostituirlo (Di lunedì 16 maggio 2022) dopo le parole di Robert Lewandowski nei giorni scorsi, il Bayern Monaco si è rassegnato a perdere l'attaccante polacco. E ha già... Leggi su calciomercato (Di lunedì 16 maggio 2022)le parole di Robertnei giorni scorsi, ilMonaco si è rassegnato a perdere l'attaccante polacco. E ha già...

LeoStef14 : @Kyashan75 Pensa paragonare perisic ad un terzino ???????? bisogna esser messi proprio male. E comunque theo lo vuole t… - Wes10Sneijder1 : @MicheleN967 @Matador1337 @McVirga86 @Alcesti_ @MatteDj23 @mitrandirr che ti butta fuori dalla competizione? Per il… - infoitsport : Calciomercato estero, il Bayern pensa a Mané per il dopo Lewandowski - CalcioPillole : Calciomercato estero, il #Bayern pensa a #Mané per il dopo #Lewandowski. - robbstank11 : Il Bayern per sostituire Lewandowski pensa a Mané, questo calcio del popolo non sapete quanto mi esalta -