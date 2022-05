Il 19 maggio a Milano la moda sostenibile di Nicoletta Fasani incontra la street art di Nais per un progetto di arte e moda sostenibile. Gratuito e aperto a tutti (Di lunedì 16 maggio 2022) Pronti a lasciarsi incantare da una passeggiata nel borgo di Villapizzone a Milano? Tra uno sguardo alle botteghe artigiane e un aperitivo nella caratteristica piazzetta, al numero 36 di via Paolo Mantegazza si scopre l’atelier della stilista Nicoletta Fasani, dove il 19 maggio sarà possibile scoprire l’energia contagiosa di un progetto creativo a quattro mani, nato dalla collaborazione tra la designer di moda sostenibile e la street artist Marzia Formoso, in arte NAÏS. T-shirt bio d’artista Il titolo per progetto è “Eccezioni: le nuove icone urbane”, e si tratta di una collezione di T-shirt in cotone biologico, disegnate da Nicoletta ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Pronti a lasciarsi incantare da una passeggiata nel borgo di Villapizzone a? Tra uno sguardo alle botteghe artigiane e un aperitivo nella caratteristica piazzetta, al numero 36 di via Paolo Mantegazza si scopre l’atelier della stilista, dove il 19sarà possibile scoprire l’energia contagiosa di uncreativo a quattro mani, nato dalla collaborazione tra la designer die laartist Marzia Formoso, inNAÏS. T-shirt bio d’artista Il titolo perè “Eccezioni: le nuove icone urbane”, e si tratta di una collezione di T-shirt in cotone biologico, disegnate da...

Advertising

consolesvizzIT : Meet the Media Guru #SwissEdition continua con il quarto appuntamento insieme a @CristinaGiotto Boggia e il suo tea… - WARNERMUSICIT : ??Breaking News ?? In occasione dell’uscita del suo EP ‘I Am Emma’, @itsemmamuscat incontra i fan per firmare le copi… - marattin : Oltre le necessarie mediazioni tra chi, però, ha idee opposte. Oltre la (non necessaria) fatica di gestire chi usa… - Debbyoder : RT @LidaSezOlbia: Sono aperte le prenotazioni. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Vi aspettiamo il 29 maggio a Milano p… - alexios_rei : Vendo un biglietto parterre per il concerto di Dua Lipa a Milano del 25 Maggio, per info scrivetemi in DM ? -