II edizione de 'La Partita' al Maradona il 24 maggio: sportivi e personaggi dello spettacolo in campo per beneficenza (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuovo anno e nuovo appuntamento con "La Partita", l'evento di calcio, spettacolo e solidarietà, che andrà in onda martedì 24 maggio alle ore 20.45 su Sport Italia (Canale 60 del Digitale Terrestre), che vede sfidarsi in campo sportivi in carriera e del passato, oltre che personaggi del mondo dello spettacolo in un match tra Napoli Vs Resto d'Italia. L'obiettivo è una raccolta fondi solidale per la Comunità Sant'Egidio e SHRO (Sbarro Health Research Organization) a favore della Pace. Tantissimi i nomi dei protagonisti che hanno dato la propria adesione, tra attori, cantanti, calciatori e sportivi di oggi e di ieri. L'evento è organizzato da CORONET S.r.l. con la supervisione di Olivio Lozzi e l'operatività organizzativa su Napoli di Giuseppe ...

