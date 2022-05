Ida Platano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, ex marito, Instagram, figlio, Riccardo Guarnieri (Di lunedì 16 maggio 2022) Uomini e Donne. Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio Ida Platano: sta frequentando qualcuno? E’ pronta a rimettersi in gioco? Ebbene sì, da settimane sta conoscendo Alessandro Vicinanza, un giovane imprenditore di Salerno. Chi è Ida di Uomini e Donne Ida Platano è nata in Sicilia nel 1982. La dama di Uomini e Donne è alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. Dopo la sua adolescenza in Sicilia decide di trasferirsi al nord Italia per trovare lavoro, si stabilisce a Brescia dove apre un salone di bellezza e lavora come parrucchiera. All’età di 18 anni si sposa con un uomo con il quale avrà una relazione di circa 10 anni. Al termine di questo amore Ida ha avuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022). Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di. Al centro dello studio Ida: sta frequentando qualcuno? E’ pronta a rimettersi in gioco? Ebbene sì, da settimane sta conoscendo Alessandro Vicinanza, un giovane imprenditore di Salerno. Chi è Ida diIdaè nata in Sicilia nel 1982. La dama diè alta 1,69 cm e pesa circa 50 kg. Dopo la sua adolescenza in Sicilia decide di trasferirsi al nord Italia per trovare, si stabilisce a Brescia dove apre un salone di bellezza e lavora come parrucchiera. All’età di 18 anni si sposa con un uomo con il quale avrà una relazione di circa 10 anni. Al termine di questo amore Ida ha avuto ...

