I Peskov | la famiglia molto glamour del portavoce di Putin

(Di lunedì 16 maggio 2022) Lo scorso febbraio, mentre l’esercito russo si preparava a invadere l’Ucraina, Tatiana Navka postava su Instagram un video della sua ultima figlia, studentessa modello a Mosca: una discesa in slittino ine un piccolo filmato dove lei e suo marito improvvisano, con un sottofondo di musica elettronica, una sorta di coreografia TikTok punteggiata da baci e da sguardi innamorati. Insomma, la routine per questa ex pattinatrice, medaglia d’oro ai Giochi olimpici invernali del 2006, diventata a 47 anni una potente influencer (1,3 milioni di abbonati). Conosce i trucchi dei social network: fra le informazioni sui suoi spettacoli sul ghiaccio o la sua scuola di pattinaggio, ama dare notizie della suamoscovita – #pescofamily, per riprendere uno dei suoi hashtag preferiti. Il 24 febbraio, suo marito, Dmitrij, dettaglia ...