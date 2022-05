"Ho scoperto tutto". La rivelazione sul "cavallo di Troia" per destabilizzare l'Italia e la Nato: il retroscena inquietante (Di lunedì 16 maggio 2022) Pavel Broska Semchuk torturato a causa delle mascherine. Il giornalista russo, nel lontano marzo 2020, aveva scoperto che il milione di mascherine arrivate a Napoli e spedite da una presunta associazione culturale di Sebastopoli e dai veterani della Flotta del Mar Nero, nascondeva un piano, una sorta di "cavallo di Troia" probabilmente pensato dal Cremlino contro la Nato. Accettando la fornitura, infatti, l'Italia si sarebbe messa in imbarazzo di fronte all'Ue che aveva già varato sanzioni contro la Russia per l'annessione della Crimea nel 2014. A denunciare quanto stava accadendo (operazione poi mai realizzata) è stato proprio Semchuck attraverso un articolo. All'indomani della sua pubblicazione, come ricorda ilMessaggero, Broska è stato sequestrato. "Mi hanno fatto cancellare l'articolo dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Pavel Broska Semchuk torturato a causa delle mascherine. Il giornalista russo, nel lontano marzo 2020, avevache il milione di mascherine arrivate a Napoli e spedite da una presunta associazione culturale di Sebastopoli e dai veterani della Flotta del Mar Nero, nascondeva un piano, una sorta di "di" probabilmente pensato dal Cremlino contro la. Accettando la fornitura, infatti, l'si sarebbe messa in imbarazzo di fronte all'Ue che aveva già varato sanzioni contro la Russia per l'annessione della Crimea nel 2014. A denunciare quanto stava accadendo (operazione poi mai realizzata) è stato proprio Semchuck attraverso un articolo. All'indomani della sua pubblicazione, come ricorda ilMessaggero, Broska è stato sequestrato. "Mi hanno fatto cancellare l'articolo dal ...

Advertising

laparoliera_ : RT @per_il_aria: approfitto di questa ed esco allo scoperto ora che è finito tutto. per me il bene tra loro è sempre stato sincero sebbene… - casino90210 : @boboviz @Agenzia_Ansa @marina82854013 Non conosco la data precisa ma non penso che passerà tanto tempo stanno usce… - Dottor_Strowman : La classica mossa della velina dove mostra di aver scoperto un talento e poi l'allenatore cattivo ha fatto saltare… - misaIvichipuo : Ho appena scoperto che l'esame di guida dura in tutto 25 minuti di cui 15 di guida vera, non manovre. Ma in un quar… - MalenaMCW : RT @per_il_aria: approfitto di questa ed esco allo scoperto ora che è finito tutto. per me il bene tra loro è sempre stato sincero sebbene… -