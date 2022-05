"Ho mollato tutto per un giro del mondo di 2 anni, ma rientro a Verona dopo 5: sono cambiato, non solo fisicamente" (Di lunedì 16 maggio 2022) A Tgcom24 Eric Benedusi, 42 anni, protagonista del progetto 'Ihaveatrip', racconta la sua impresa: 'Avevo tutto ma non mi sentivo felice, ora guarderò la vecchia vita con nuovi occhi e... ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 maggio 2022) A Tgcom24 Eric Benedusi, 42, protagonista del progetto 'Ihaveatrip', racconta la sua impresa: 'Avevoma non mi sentivo felice, ora guarderò la vecchia vita con nuovi occhi e... ...

Advertising

PaoImperato : RT @MediasetTgcom24: 'Ho mollato tutto per un giro del mondo di 2 anni, ma rientro a Verona dopo 5: sono cambiato, non solo fisicamente' #… - MediasetTgcom24 : 'Ho mollato tutto per un giro del mondo di 2 anni, ma rientro a Verona dopo 5: sono cambiato, non solo fisicamente'… - ediellie : stamattina grande invidia per la mia amica che ha mollato tutto ed è andata ad Ibiza a fare meditazione e yoga - IsolaLucia64 : @medea553 @ammirare_tutto Infatti Valerio Scanu l’hanno mollato subito … - _francesca_01__ : tu resti il mio vincitore hai vinto quando Maria ha pronunciato 'Mattia' il 19 settembre hai vinto perchè sei entr… -