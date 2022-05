Hindley, che Giro per l'australiano d'Abruzzo (Di lunedì 16 maggio 2022) Jal Hindley, 26 anni, australiano cresciuto in Abruzzo: ieri ha vinto sul Blockhaus di Angelo Costa Sprint in alta quota: più che una stranezza, è un segnale. In cima al Blockhaus, dopo una tappa dal ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Jal, 26 anni,cresciuto in: ieri ha vinto sul Blockhaus di Angelo Costa Sprint in alta quota: più che una stranezza, è un segnale. In cima al Blockhaus, dopo una tappa dal ...

Advertising

Eurosport_IT : HINDLEY DOMA IL BLOCKHAUS ??? In una volata infinita, in salita, ha la meglio su Bardet e Carapaz: che spettacolo a… - giancarloalber9 : Quando definiscono Jai Hindley 'australiano d'Abruzzo' bisogna sapere che un paese come Tocco Casauria (in provinci… - Namanfreeride : RT @giroditalia: #GIROglifici, il podcast ufficiale del Giro d’Italia ?? ???? Il ritorno al successo di Jai Hindley sul Blockhaus ?? La difes… - CattaneoJaco : RT @ciclismoliquido: Il grande ritorno di Hindley, lo stravolgimento (quasi) completo della classifica generale, crisi inaspettate, strenue… - Delio92 : 1° arrivo in salita in cui la vittoria se la sono giocata gli scalatori visto che tutti i fuggitivi erano stati rip… -