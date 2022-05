Ha vinto L’isola dei famosi nel 2016, ma com’è la vita di Giacobbe Fragomeni oggi? (Di lunedì 16 maggio 2022) Giacobbe Fragomeni ha vinto L’isola dei famosi nel 2016, ma siete curiosi di sapere com’è la sua vita oggi? In molti se lo chiedono. State seguendo anche voi questa incredibile e sensazionale edizione de L’isola dei famosi? In onda da Marzo scorso su Canale 5, l’adventure reality continua a mettere d’accordo tutti tanto da dimostrarsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 16 maggio 2022)hadeinel, ma siete curiosi di saperela sua? In molti se lo chiedono. State seguendo anche voi questa incredibile e sensazionale edizione dedei? In onda da Marzo scorso su Canale 5, l’adventure reality continua a mettere d’accordo tutti tanto da dimostrarsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

adelina_eyre : RT @Disperlinglibe1: Edo, Nicolas e Guenda hanno un comportamento scorretto nei confronti di Lory (e non è l'unico ma con lei lo accentuano… - quellochenonsi2 : RT @quellochenonsi2: Non so se l'avete sentito...il cantante del gruppo ucraino che ha 'vinto' il #ESC2022 ha detto che quando torna in #uc… - quellochenonsi2 : Non so se l'avete sentito...il cantante del gruppo ucraino che ha 'vinto' il #ESC2022 ha detto che quando torna in… - Disperlinglibe1 : Edo, Nicolas e Guenda hanno un comportamento scorretto nei confronti di Lory (e non è l'unico ma con lei lo accentu… - quellochenonsi2 : RT @quellochenonsi2: Non so se l'avete sentito...il cantante del gruppo ucraino che ha 'vinto' il #ESC2022 ha detto che quando torna in #uc… -