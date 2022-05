Gwyneth Paltrow, l’emozione per i 18 anni della figlia Apple Martin che sembra… sua sorella (Di lunedì 16 maggio 2022) Gwyneth Paltrow festeggia i 18 anni della figlia Apple Martin con un maxi abbraccio e una dolcissima dedica su Instagram. E guardatele insieme: si assomigliano come gemelle di diversa età. Alla festa di compleanno, tra neon fucsia a forma di mela e di cuore, l’attrice 49enne riempie di abbracci la sua ragazza con la quale condivide ... Gwyneth Paltrow, l’emozione per i 18 anni della figlia Apple Martin che sembra… sua sorella Amica. Leggi su amica (Di lunedì 16 maggio 2022)festeggia i 18con un maxi abbraccio e una dolcissima dedica su Instagram. E guardatele insieme: si assomigliano come gemelle di diversa età. Alla festa di compleanno, tra neon fucsia a forma di mela e di cuore, l’attrice 49enne riempie di abbracci la sua ragazza con la quale condivide ..., l’emozione per i 18che sembra… suaAmica.

Advertising

DonnaGlamour : Gwyneth Paltrow lancia i pannolini di lusso da 120 dollari: “Sono un prodotto fake, ma la causa è reale” - filivalli : Ogni tanto penso che Chriss Martin potrebbe dirci se è vero che la candela di Gwyneth Paltrow profuma come la sua f #amici21 - elena_ele6 : “Ha già 18 anni Apple Martin, la figlia dell'attrice e imprenditrice Gwyneth Paltrow e del frontman dei Coldplay Ch… - VanityFairIt : Il tempo è passato anche per la piccola Apple! - carlalena8 : @Romaamo92161014 Siccome io non gli rispondo....vuoi dirglielo tu che la Marcuzzi ci fa pure le ferie con Inzaghi e… -