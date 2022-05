Guerra Ucraina, McDonald's lascia Russia: venderà tutti fast food (Di lunedì 16 maggio 2022) Mosca, 16 mag. (Adnkronos) - McDonald's ha deciso di lasciare definitivamente la Russia in seguito alla Guerra lanciata lo scorso 24 febbraio contro l'Ucraina. Questo significa che, di conseguenza, tutti gli 850 fast food presenti nel Paese verranno venduti. I ristoranti, nei quali lavoravano 62mila dipendenti, erano già stati chiusi temporaneamente lo scorso 14 marzo. Il colosso del fast food ha fatto sapere che "non è più sostenibile, né è coerente con i valori di McDonald's", continuare a lavorare in Russia dopo la crisi umanitaria causata dalla Guerra. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Mosca, 16 mag. (Adnkronos) -'s ha deciso dire definitivamente lain seguito allalanciata lo scorso 24 febbraio contro l'. Questo significa che, di conseguenza,gli 850presenti nel Paese verranno venduti. I ristoranti, nei quali lavoravano 62mila dipendenti, erano già stati chiusi temporaneamente lo scorso 14 marzo. Il colosso delha fatto sapere che "non è più sostenibile, né è coerente con i valori di's", continuare a lavorare indopo la crisi umanitaria causata dalla

