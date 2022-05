Guerra Ucraina: McDonald's lascia la Russia 32 anni dopo la storica svolta (Di lunedì 16 maggio 2022) McDonald's esce dalla Russia con la vendita completa delle sue attività a un acquirente locale in seguito all'invasione dell' Ucraina da parte di Mosca. Lo riporta Bloomberg. I locali non ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 16 maggio 2022)'s esce dallacon la vendita completa delle sue attività a un acquirente locale in seguito all'invasione dell'da parte di Mosca. Lo riporta Bloomberg. I locali non ...

Advertising

GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - La7tv : #inonda Il filosofo Umberto #Galimberti: 'Non umiliare #Putin? Ma ve lo immaginate Churchill che dice 'non umiliamo… - petergomezblog : Guerra Ucraina-Russia, il M5s chiederà “appena possibile” un voto del Parlamento su invio delle armi e strategia de… - ML14130444 : @ADerespinis Anch'io sono basita di come stanno esaltando l'Ucraina paese corrotto guerrafondaio, foraggiato dall'A… - RitaVetgnano : RT @usato_di_sicuro: Dai, ancora un mese e siam tutti dal culo. L'importante è armar l'Ucraina che possa combattere ad armi dispari con la… -