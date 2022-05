Guerra Russia-Ucraina, l’Ue rivede le stime di crescita dell’Italia: nel 2022 il Pil scende dal 4,1% al 2,4%. L’inflazione schizza al 6% (Di lunedì 16 maggio 2022) È un taglio drastico quello che la Commissione europea ha apportato alle stime sulla crescita dell’Italia. A causa dell’invasione russa dell’Ucraina, i numeri diffusi a febbraio sono stati rivisti al ribasso, con il Pil che dovrebbe scendere al 2,4% nel 2022 rispetto al 4,1% stimato appena tre mesi fa. Rivisti, anche se in maniera meno netta, anche i calcoli sul 2023, con il Prodotto interno lordo che passa dal 2,3% di febbraio all’1,9%. schizza anche L’inflazione, comunque due punti percentuali sotto la media europea, trainata dal rialzo dei prezzi dell’energia: nel 2022 toccherà il 6% contro il 3,5% previsto a febbraio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) È un taglio drastico quello che la Commissione europea ha apportato allesulla. A causa dell’invasione russa dell’, i numeri diffusi a febbraio sono stati rivisti al ribasso, con il Pil che dovrebbere al 2,4% nelrispetto al 4,1% stimato appena tre mesi fa. Rivisti, anche se in maniera meno netta, anche i calcoli sul 2023, con il Prodotto interno lordo che passa dal 2,3% di febbraio all’1,9%.anche, comunque due punti percentuali sotto la media europea, trainata dal rialzo dei prezzi dell’energia: neltoccherà il 6% contro il 3,5% previsto a febbraio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - petergomezblog : Guerra Ucraina-Russia, il M5s chiederà “appena possibile” un voto del Parlamento su invio delle armi e strategia de… - RaiNews : Canta dentro l'acciaieria Azovstal di Mariupol, il luogo che più di ogni altro è divenuto simbolo della resistenza… - SCustureri : RT @AmbasciataUSA: Oggi alle 17 in diretta Instagram con l'Incaricato d'Affari Thomas Smitham sulla guerra ingiustificata e non provocata d… - NuovoMille : La #Nato deve essere preservata per quali ragioni? Se lo era chiesto Macron molto prima dello scoppio della guerra… -