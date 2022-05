Guerra Russia-Ucraina, l’esercito di Kiev fa saltare in aria il ponte sul Seversky Donets per fermare l’avanzata dei militari di Mosca – Video (Di lunedì 16 maggio 2022) Continua la resistenza dell’esercito ucraino sul “fronte” del fiume Seversky Donets, teatro di scontri tra le due forze militari. I soldati di Kiev, per fermare l’avanzata russa nel Donbass, hanno bombardato uno dei ponti sul corso d’acqua. Intanto, dalle sei di questa mattina, l’esercito russo ha lanciato una nuova operazione offensiva nella zona orientale dell’Ucraina concentrandosi sulla direzione di Donetsk, e intanto sta concentrando reggimenti nell’area della città di Izium. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Continua la resistenza delucraino sul “fronte” del fiume, teatro di scontri tra le due forze. I soldati di, perrussa nel Donbass, hanno bombardato uno dei ponti sul corso d’acqua. Intanto, dalle sei di questa mattina,russo ha lanciato una nuova operazione offensiva nella zona orientale dell’concentrandosi sulla direzione dik, e intanto sta concentrando reggimenti nell’area della città di Izium. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - petergomezblog : Guerra Ucraina-Russia, il M5s chiederà “appena possibile” un voto del Parlamento su invio delle armi e strategia de… - MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - Ragosta1Antonio : RT @ancarola1973: @DiDonadice Perché non se ne va a svolgere ‘libera’ docenza in Russia?! Non ci posso credere: “intempestiva annessione”,… - Tony47560189 : RT @MenegazziMarina: Ucraina/Russia: Copertura mediatica h24; invio di armi; raccolte fondi; talk show a go-go; menzioni in tutti i program… -