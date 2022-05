Guerra Russia-Ucraina | evacuati i soldati dell’Azovstal Zelensky | “Abbiamo bisogno di eroi vivi” Bombe su una base militare vicina al confine polacco

(Di lunedì 16 maggio 2022) L’attesa per inello stabilimento siderurgico assediato dai russi è finita. Nella notte esplosioni a Leopoli. Quarta fossa comune a Mariupol. Il sindaco di Kiev: «Non tornate, la città resta un obiettivo». L’Unicef: a causa600mila bambini soffriranno fame

McDonald's ha annunciato uscita da mercato Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un…' McDonald's lascia la Russia: venderà tutti gli 850 ristoranti.

La controffensiva ucraina prosegue sur fronte nord - est, nella regione di Kharkiv, dove le forze di Kiev rivendicano di aver ripreso il controllo fino al confine con lain Ucraina: le ......CORRISPONDENTE A WASHINGTON - Gli Stati Uniti "non hanno iniziato una trattativa con la". La ... dall'altra parte, la direttrice della National Intelligence, Avril Haines, avverte che la...(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, evacuati oltre 260 soldati dall'acciaieria Azovstal. 'Si continua a lavorare per completare l'operazione' ...Le ultime notizie sulla guerra tra Ucraina e Russia e tutti gli aggiornamenti sulla situazione in .... Così, Kiev ha annunciato l'evacuazione di 264 militari. Si tratta di 53 soldati feriti, condotti ...