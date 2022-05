Guerra Russia-Ucraina | evacuati i soldati dell’Azovstal Zelensky | “Abbiamo bisogno di eroi vivi” Bombe su base militare vicina al confine polacco Erdogan | “No a Svezia e Finlandia nella Nato”

(Di lunedì 16 maggio 2022) L’attesa per inello stabilimento siderurgico assediato dai russi è finita.notte esplosioni a Leopoli. Quarta fossa comune a Mariupol. Il sindaco di Kiev: «Non tornate, la città resta un obiettivo». L’Unicef: a causa600mila bambini soffriranno fame

martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - Adnkronos : McDonald's lascia la #Russia: venderà tutti gli 850 ristoranti. - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra. Kiev, 'Missione Azovstal completata'. Evacuati 264 soldati, 53 feriti. Zele… - Clemf71 : RT @AngeloBaffi1: ricorda non è la GUERRA che sta creando la crisi globale. Sono le SANZIONI IMPOSTE ALLA RUSSIA... sanzioni che esistono d… -

Il battaglione Azov dice: 'Obbediamo'. Bombardata nella notte la zona di Leopoli e una base vicino al confine con la Polonia. Dopo la Finlandia anche la Svezia chiede ufficialmente di aderire alla ...Prima che si apra l'ottantatreesimo giorno di, nei cunicoli dell'Azovstal filtrano spiragli di speranza. Dopo settimane di assedio estenuante, parzialmente sospeso solo per l'evacuazione dei civili, possono uscire anche i combattenti ...Ancora crescita, con numeri che in tempi normali sarebbero più che accettabili. Ma una crescita frenata e in prospettiva minacciata dalle conseguenze dell’invasione ...Riascolta La guerra evidente e la guerra nascosta di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.