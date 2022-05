Guerra Russia-Ucraina | attacco aereo a Chernihiv | morti e feriti Telefonata Scholz-Zelensky | una soluzione solo se Mosca si ritira Kiev esce dai negoziati Putin | “L’Europa contro di noi sotto pressione Usa”

Advertising

martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - Adnkronos : McDonald's lascia la #Russia: venderà tutti gli 850 ristoranti. - AlessandroLod18 : RT @CCFCattaneo: Il problema di “vincere la guerra economica” contro Putin è che la Russia produce poco dei beni SUPERFLUI ma tantissimo di… - momasaniello : RT @MMaXXprIIme: Se l'Ucraina continua a fare guerra alla Russia muoiono i cittadini. Se accetta la pace muore #Zelensky -

Vladimir Putin, in una riunione con i responsabili del settore energetico, ha affermato che la Ue ha varato le sanzioni contro lasu pressione degli Usa, danneggiando le 'loro stesse economie'. Evacuati i primi 264 militari ucraini da Azovstal: 53 feriti gravi sono stati portati in un ospedale di Novoazovsk e 211 ......uno dei difensori di Azovstal è in realtà simbolo di un momento - quello dell'accordo Ucraina -sull'evacuazione dell'acciaieria - già diventata una delle tappe più importanti della. ..."Praticabile l’idea di un’alleanza occidentale europea, modellata sulla Nato, non ad essa contrapposta né subordinata ma complementare" ...(LaPresse) "Le armi rinviano la pace e creano morte e disoccupazione in Italia. Qui c'è il rischio di avere un autunno e un inverno di ...