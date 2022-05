Green pass, mascherine e vaccino: cosa cambia dal 1° maggio. Consulta le nuove regole (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal 1° maggio cambiano le regole su g reen pass, mascherine e vaccino . La certificazione verde non sarà necessaria in tutti i luoghi al chiuso dove finora veniva richiesta. Il Green pass non... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 16 maggio 2022) Dal 1°no lesu g reen. La certificazione verde non sarà necessaria in tutti i luoghi al chiuso dove finora veniva richiesta. Ilnon...

borghi_claudio : Da quando il green pass ha cominciato ad essere tolto i contagi sono dimezzati. 78mila contagi il 30 marzo - 39mila ieri. - borghi_claudio : Le grandi domande del giorno dopo. Risposta: Significa che il green pass non è servito a nulla. - borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - AnnalisaToni1 : RT @Peter_Italy: Il green pass é stato cancellato. Siamo liberi, tranne i sanitari. Dovremmo lottare per loro. ?? - Teresatherry0 : RT @DiPint3: Non comprendo perché dovrebbero essere solo queste le vergognose macchie? e tutte le inutili restrizioni? e le mascherine in… -