Green pass e mascherine, cosa cambia dal 1 maggio? Le nuove regole (Di lunedì 16 maggio 2022) Il 1° maggio rappresenta una data importante per l’Italia sotto il punto di vista delle regole di contenimento della pandemia di Covid-19, poiché scadrà l’ultimo decreto. Tra le principali novità ci sarà l’archiviazione del Green pass e la mascherine al chiuso che resteranno obbligatorie solo per salire sui mezzi di trasporto e partecipare ad alcune attività dove più alto è il rischio di contagio. Le mascherine Ffp2, dunque, dovranno ancora essere utilizzate sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi di aggregazione sociale dove si sta a lungo in uno spazio chiuso, con posti ravvicinati: cinema, teatri, sale da concerto. Negli stadi, dove si sta all’aperto, le mascherine saranno obbligatorie fino al 30 aprile, non oltre. Nei palazzetti dello sport al chiuso, invece, ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il 1°rappresenta una data importante per l’Italia sotto il punto di vista delledi contenimento della pandemia di Covid-19, poiché scadrà l’ultimo decreto. Tra le principali novità ci sarà l’archiviazione dele laal chiuso che resteranno obbligatorie solo per salire sui mezzi di trasporto e partecipare ad alcune attività dove più alto è il rischio di contagio. LeFfp2, dunque, dovranno ancora essere utilizzate sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi di aggregazione sociale dove si sta a lungo in uno spazio chiuso, con posti ravvicinati: cinema, teatri, sale da concerto. Negli stadi, dove si sta all’aperto, lesaranno obbligatorie fino al 30 aprile, non oltre. Nei palazzetti dello sport al chiuso, invece, ...

Advertising

borghi_claudio : Da quando il green pass ha cominciato ad essere tolto i contagi sono dimezzati. 78mila contagi il 30 marzo - 39mila ieri. - borghi_claudio : Le grandi domande del giorno dopo. Risposta: Significa che il green pass non è servito a nulla. - borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - nortropp : @durezzadelviver Allora, se i partiti fanno i capricci, Mario Draghi non dovrebbe dar retta al Parlamento ma alla p… - Obsolete_LG : RT @Flavr7: @giuz73 @sole24ore @Napalm51 Green Pass imposto dal Governo per non avere più un Lockdown imposto dal Governo. Non fa' una pieg… -