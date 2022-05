Green pass | 30 denunciati per blocco Porto di Trieste

Advertising

borghi_claudio : Da quando il green pass ha cominciato ad essere tolto i contagi sono dimezzati. 78mila contagi il 30 marzo - 39mila ieri. - borghi_claudio : Le grandi domande del giorno dopo. Risposta: Significa che il green pass non è servito a nulla. - borghi_claudio : Ricordiamo che secondo i soliti fenomeni se si fosse tolto il green pass ci sarebbe stata l'apocalisse e andava ten… - Lucaarggh : RT @Greenlights1908: @MarcoDreosto @M_Fedriga @VanniaGava @ZannierStefano Fedriga ha sostenuto il green pass??????? Se la risposta e' si, i… - Lucaarggh : RT @Samira1577: @MarcoDreosto @M_Fedriga @VanniaGava @ZannierStefano Mr green pass ha ancora il coraggio di chiedere voti? -

Sono 30 le persone denunciate dalla Polizia per le manifestazioni contro l'obbligo disul posto di lavoro, tenutesi lo scorso ottobre davanti al varco IV del Porto di Trieste. Dovranno rispondere a vario titolo dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco ...Noe blocco del porto di Trieste. La Polizia ha indagato nei giorni scorsi 30 cittadini italiani per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco stradale, getto pericoloso ...Sono 30 le persone denunciate dalla Polizia per le manifestazioni contro l'obbligo di Green pass sul posto di lavoro, tenutesi lo scorso ottobre davanti al varco IV del Porto di Trieste. (ANSA) ...Sono 30 le persone denunciate dalla Polizia per le manifestazioni contro l'obbligo di Green pass sul posto di lavoro, tenutesi ad ottobre 2021 davanti al varco IV del Porto di Trieste. Dovranno ...