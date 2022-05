Gravina | «Su Mancini mai stati dubbi | il progetto è a lungo termine»

(Di lunedì 16 maggio 2022) . Le parole del presidente FIGC Gabrieleha parlato anche di Robertonel corso della cerimonia per il ‘Premio Prisco’ a Chieti. Le sue parole: «Non sarà la mancata qualificazione o la partita contro la Macedonia del Nord ad esaurire ilche stiamo portando avanti. Non c’è mai stato alcuno e a breve incontreremo Roberto per pianificare l’attività dei prossimi mesi. Si tratta di une il ct può fare riferimento su ottimi giocatori. E’ però importante dare la possibilità ai ragazzi di approdare in nazionali, pertanto dobbiamo migliorare la filiera dei nostri giovani». L'articolo proviene da Calcio News 24.

