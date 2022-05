**Governo: Cottarelli, 'se partiti frenano Draghi non può fare quello che sta cercando di fare'** (Di lunedì 16 maggio 2022) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - “Io sono stato critico nei confronti dei partiti che non stanno sostenendo abbastanza il governo, non nei confronti del governo. Se i partiti che sostengono la coalizione di governo continuano a porre freni all'azione del governo allora il governo Draghi non può fare quello che sta cercando di fare”. A dirlo all'AdnKronos è Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, tornando sulle sue parole usate qualche giorno fa, dove ha parlato di un governo al capolinea, suggerendo il voto anticipato in autunno. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - “Io sono stato critico nei confronti deiche non stanno sostenendo abbastanza il governo, non nei confronti del governo. Se iche sostengono la coalizione di governo continuano a porre freni all'azione del governo allora il governonon puòche stadi”. A dirlo all'AdnKronos è Carlo, economista e direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, tornando sulle sue parole usate qualche giorno fa, dove ha parlato di un governo al capolinea, suggerendo il voto anticipato in autunno.

