Golf, PGA Tour: K.H. Lee difende il titolo dell'AT&T Byron Nelson in rimonta. Molinari ottimo 17° (Di lunedì 16 maggio 2022) Un'incredibile quarta giornata ha segnato la fine di un torneo che ha regalato enorme spettacolo sul percorso del TPC Craig Ranch a McKinney in Texas. Grazie ad una straordinaria rimonta il sudcoreano Kyoung-hoon Lee è riuscito a compiere l'impresa di difendere il titolo dell'AT&T Byron Nelson, centrando in questo torneo la seconda vittoria su due totali sul PGA Tour. In un torneo dai punteggi bassissimi, Lee ha fatto segnare un -26 totale che gli è valso la vittoria. 7 birdie ed un eagle, senza alcun bogey per il coreano in questo quarto ed ultimo giorno per completare un giro in 63 colpi che gli ha permesso di recuperare cinque posizioni e finire in testa. Seconda posizione per Jordan Spieth, a lungo considerato il favorito per vincere il titolo.

