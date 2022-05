Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. La guerra all'Ucraina ma anche le tensioni interne alla maggioranza, ad esempio sulla delega fiscale, stanno pesando sulle intenzioni di voto. L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 16 maggio FdI - 22,9 (+0,3% rispetto al 9 maggio) Pd - 21,3% (+0,3%) Lega - 15,6% (=) M5S - 12,6% (-0,2%) FI - 7,6% (=) Azione/+ Europa - 5,2% (-0,1) Italia Viva - 2,3% (-0,1%) Supermedia Youtrend del 13 maggio FdI - 21,5% (+0,3% rispetto al 28 aprile) Pd - 21,3% (+0,1%) Lega - 15,9% (+0,2%) M5S - 13,3% (+0,1%) FI - 8,7% (+0,1%) Azione/+ Europa - 5% (+0,8%) Italia Viva - ... Leggi su panorama (Di lunedì 16 maggio 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. La guerra all'Ucraina ma anche le tensioni interne alla maggioranza, ad esempio sulla delega fiscale, stanno pesando sulledi. L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 16 maggio FdI - 22,9 (+0,3% rispetto al 9 maggio) Pd - 21,3% (+0,3%) Lega - 15,6% (=) M5S - 12,6% (-0,2%) FI - 7,6% (=) Azione/+ Europa - 5,2% (-0,1) Italia Viva - 2,3% (-0,1%) Supermedia Youtrend del 13 maggio FdI - 21,5% (+0,3% rispetto al 28 aprile) Pd - 21,3% (+0,1%) Lega - 15,9% (+0,2%) M5S - 13,3% (+0,1%) FI - 8,7% (+0,1%) Azione/+ Europa - 5% (+0,8%) Italia Viva - ...

