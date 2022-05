Gli spettacoli | gli incontri e i miracoli di questa settimana al teatro Parenti

(Di lunedì 16 maggio 2022) Dal 10 al 22 maggio Sala GrandeANNA DEI17/05 ore 19:15 – 18/05 ore 20:30 – 19/05 ore 21:00 – 20/05 ore 19:45 – 21/05 ore 20:00 – 22/05 ore 18:30 durata: 1 ora e 30 minuti In scena Anna deidi William Gibson, spettacolo che debuttò a Brodway nel 1959, basato sulla storia vera della sordo-cieca Helen Keller e della sua insegnante Anne Sullivan. Cosa succede a un padre e una madre che si confrontano quotidianamente con l’esistenza di una figlia con cui non possono comunicare? Helen non vede, non sente e non parla. Nei suoi genitori convivono pietà e rabbia, speranza e senso di sconfitta, amore e odio. Ogni sentimento è concesso, ogni reazione imprevedibile. E lei, Helen, cosa percepisce di ciò che ha intorno? Sente di procurare sofferenza? Sarà il linguaggio dei segni – considerata tra le prime dieci grandi scoperte della storia ...

