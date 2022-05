Gli smartwatch sono davvero così utili per tenere traccia dello sport? (Di lunedì 16 maggio 2022) Un recente lavoro di ricerca ha fatto sì che insorgessero alcune incertezze sull’efficacia degli orologi smart per determinate azioni diventate oramai piuttosto comuni, come ad esempio il calcolo del consumo delle calorie e della frequenza cardiaca. Gli esaminatori dello studio si erano prefissati un obiettivo, ossia comprendere se i dati ottenuti dagli smartwatch fossero affidabili e dai risultati è emerso che forse molti avranno dei forti dubbi. Capiamo insieme i dettagli. I ricercatori dello studio hanno scelto di sfruttare tre orologi famosi, tra cui l’Apple Watch 6, il Polar Vantage V e il Fitbit Sense, per portare avanti questa ricerca alla quale hanno collaborato 60 persone (una metà donne e l’altra metà uomini) con età compresa tra i 24 e i 28 anni ed in condizioni di salute accettabili. Inoltre, per il calcolo di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Un recente lavoro di ricerca ha fatto sì che insorgessero alcune incertezze sull’efficacia degli orologi smart per determinate azioni diventate oramai piuttosto comuni, come ad esempio il calcolo del consumo delle calorie e della frequenza cardiaca. Gli esaminatoristudio si erano prefissati un obiettivo, ossia comprendere se i dati ottenuti daglifossero affidabili e dai risultati è emerso che forse molti avranno dei forti dubbi. Capiamo insieme i dettagli. I ricercatoristudio hanno scelto di sfruttare tre orologi famosi, tra cui l’Apple Watch 6, il Polar Vantage V e il Fitbit Sense, per portare avanti questa ricerca alla quale hanno collaborato 60 persone (una metà donne e l’altra metà uomini) con età compresa tra i 24 e i 28 anni ed in condizioni di salute accettabili. Inoltre, per il calcolo di ...

