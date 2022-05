Gli incentivi alla professione della Cassa Geometri (Di lunedì 16 maggio 2022) - La Cassa Geometri mette a disposizione dei propri iscritti una serie di misure di welfare. Tra queste rientrano gli incentivi alla professione che hanno un duplice obiettivo: - Sostenere i giovani ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) - Lamette a disposizione dei propri iscritti una serie di misure di welfare. Tra queste rientrano gliche hanno un duplice obiettivo: - Sostenere i giovani ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #16maggio: #bonus da 200 euro, bollette, carburanti: gli aiuti al… - infoiteconomia : Auto elettriche, al via gli incentivi. JP Morgan: produzione auto globale -1% nel 2022 - infoiteconomia : Ora ci sono gli incentivi 2022, mancano le auto - Adnkronos : Crisi dei semiconduttori e guerra in #Ucraina: ci sono gli incentivi 2022 ma mancano le auto. - MZorzy : RT @PornoNoblogs: Esempio perfetto di uso di parole come 'non inquinanti' per nascondere che QUALUNQUE auto e moto inquina. Per di più gli… -