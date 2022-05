Gli alpini a Rimini? Senaldi | così Boldrini | femministe e sinistra usano le donne per colpire i rivali politici

(Di lunedì 16 maggio 2022) Esi scopre che, per lain generale e lein particolare, in caso di violenza sessuale, categoria molto ampia, che oggi comprende dallo stupro di gruppo al palpeggiamento in tram, l'identità del molestatore conta più della vittima e del tipo di aggressione subita. Ce lo svela la cronaca. A, ormai lo sanno tutti, durante il ritrovo dei quattrocentomiladella scorsa settimana, si sono verificati alcuni deplorevoli casi di molestie ad alcune, mal apostrofate e toccacciate vigliaccamente. Episodi che hanno gettato discredito e disonore sulle Penne nere. È intervenuto per bacchettarle perfino il ministro della Difesa, mentree compagne hanno ipotizzato di sospendere per due anni i raduni del Corpo, a mo' di punizione ...

HuffPostItalia : Il sindaco di Trieste: “Gli alpini? Ma quale violenza, solo apprezzamenti. Siamo maschi” - AlexBazzaro : Se le fanno gli #alpini sono molestie, se le fanno giovani immigrati è disagio socio culturale. - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - walter0309 : @stanzaselvaggia Non essere ridicola perché a Rimini sono sempre venuti gli alpini e stranamente quest’anno c’è le… - Marilen97832318 : RT @stanzaselvaggia: Giovanardi ritiene che ci sia stato un complotto contro gli alpini. Immaginate questa carboneria che si riunisce in sc… -

Sky Tg24

...non lo fosse per tuttiottanta "sopravvissuti" ai cinque giri in programma lo s'è visto subito all'uscita dell'ultima curva a destra in prossimità della rotatoria ai piedi di via. Lì, ...Sono quasi certa che non si parla die poi, perdonatemi, se uno mi fa un sorriso, mi fischia ... Ha ammesso di essere contenta seuomini fischiano al suo passaggio: 'Evviva il catcalling, ... Chi sono gli Alpini, storia e curiosità sulle cosidette "Penne Nere" Il corpo delle donne è diventato sacro e inviolabile sul sangue di migliaia di donne ammazzate per femminicidio. Questo è l’immenso danno che i fatti della adunata di Rimini hanno provocato. Ma ...Quando vediamo passare una bella ragazza, cosa pensiamo Siamo maschi. Ma stiamo scherzando Se le avessero detto 'hai un bel c...', cosa avrebbe fatto allora Viva gli alpini! Viva gli alpini! Vorrei ...