Giustizia | allo sciopero Anm ha aderito il 48 | 5% dei magistrati

(Di lunedì 16 maggio 2022) L'adesionedeiindetto dall'Anm e' stata in media del 48,5%. Secondo i i dati forniti dalla stessa Anm, a Bologna si è registrata la partecipazione più alta con il 73% mentre ...

"Questa legge sarà pure compatibile, ma è poco conformespirito della Costituzione". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia intervenendo al Palazzo didi Milano per l'...L'adesionesciopero dei magistrati indetto dall'Anm e' stata in media del 48,5%. Secondo i i dati forniti dalla stessa Anm, a Bologna si è registrata la partecipazione più alta con il 73% mentre a Trento la ...A Milano adesione sotto il 40% È inferiore al 40% l'adesione dei magistrati del tribunale di Milano - che comprende i giudici del civile e del penale e l'ufficio gip - allo sciopero proclamato ...Roma, 16 mag. (askanews) - L'adesione allo sciopero dei magistrati indetto dall'Anm e' stata in media del 48,5%. Secondo i i dati forniti dalla stessa Anm, a Bologna si è registrata la ...