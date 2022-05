Giudice Salvini: “E’ sciopero da lotta politica per influire sul Parlamento” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Uno sciopero da “lotta politica” che mira a influenzare “l’indirizzo legislativo del Parlamento”. Uno sciopero “inventato” che, forse, mira a distrarre dai problemi veri che negli ultimi tempi hanno portato ai minimi storici la credibilità della magistratura. Il Giudice di Milano Guido Salvini non aderisce allo sciopero delle toghe e dal suo ufficio al settimo piano del Palazzo di giustizia continua a lavorare, come ha sempre fatto fin dagli anni del terrorismo. “Si può essere o meno d’accordo con i vari aspetti della riforma, ma di certo – spiega Salvini intervistato dall’Adnkronos – non si può scioperare contro un provvedimento votato dal legislatore a larga maggioranza e dopo numerosi confronti nelle Commissioni anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Unoda “” che mira a influenzare “l’indirizzo legislativo del”. Uno“inventato” che, forse, mira a distrarre dai problemi veri che negli ultimi tempi hanno portato ai minimi storici la credibilità della magistratura. Ildi Milano Guidonon aderisce allodelle toghe e dal suo ufficio al settimo piano del Palazzo di giustizia continua a lavorare, come ha sempre fatto fin dagli anni del terrorismo. “Si può essere o meno d’accordo con i vari aspetti della riforma, ma di certo – spiegaintervistato dall’Adnkronos – non si può scioperare contro un provvedimento votato dal legislatore a larga maggioranza e dopo numerosi confronti nelle Commissioni anche ...

