Giro d’Italia 2022, il borsino dei favoriti dopo i primi 10 giorni: Carapaz rimane in testa, salgono le quotazioni di Hindley e Bardet (Di lunedì 16 maggio 2022) Le prime nove tappe del Giro d’Italia 2022 ci hanno regalato momenti di grande spettacolo, vincitori illustri e soprattutto, già i primi parziali verdetti in ottica classifica generale. Se qualcuno ha confermato il proprio status, non sono mancate le sorprese, sia in positivo che in negativo. Richard Carapaz partiva come favorito numero uno alla vigilia del Giro e nulla di quello che è successo finora lascia pensare che le gerarchie siano cambiate. L’ecuadoriano ha preso in mano la corsa ogni volta che ha potuto, forte di una squadra che appare nettamente superiore alle altre. Probabilmente nel suo piano rientrava la possibilità di prendere vantaggio sul Blockhaus, dove non è riuscito a fare però la differenza. Il capitano della INEOS rimane comunque il principale ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Le prime nove tappe delci hanno regalato momenti di grande spettacolo, vincitori illustri e soprattutto, già iparziali verdetti in ottica classifica generale. Se qualcuno ha confermato il proprio status, non sono mancate le sorprese, sia in positivo che in negativo. Richardpartiva come favorito numero uno alla vigilia dele nulla di quello che è successo finora lascia pensare che le gerarchie siano cambiate. L’ecuadoriano ha preso in mano la corsa ogni volta che ha potuto, forte di una squadra che appare nettamente superiore alle altre. Probabilmente nel suo piano rientrava la possibilità di prendere vantaggio sul Blockhaus, dove non è riuscito a fare però la differenza. Il capitano della INEOScomunque il principale ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - repubblica : Giro d'Italia, Hindley vince in salita sul Blockhaus: Lopez soffre ma resiste in rosa - IntSovranista : RT @Vince7914: Secondo me il giro d'Italia lo vince l'Ucraina! - lavocedialba : Rosa in azzurro! È il miglior scalatore del Giro D'Italia. Spettacolo sul passo Lanciano -