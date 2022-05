Giro d’Italia 2022, da disoccupato a protagonista. Domenico Pozzovivo più forte dei 40 anni (Di lunedì 16 maggio 2022) Nell’era in cui il ciclismo su strada è diventato sempre più una ricerca della precocità, con i vari Remco Evenepoel e Tadej Pogacar già pronti al professionismo e vincenti da teenager o quasi, l’Italia, in grandissima difficoltà nelle corse a tappe, è costretta a fare affidamento sui propri veterani. A quasi quarant’anni (da compiere a novembre) Domenico Pozzovivo resta la punta del Bel Paese in chiave classifica generale al Giro d’Italia, arrivato oggi al termine della prima metà o quasi. Il lucano ha faticato leggermente a trovare il ritmo nelle prime giornate, perdendo qualche secondo sull’Etna, ma poi ha carburato al meglio e sul Blockhaus è riuscito a tenere il passo dei migliori. Giro d’Italia 2022, Daniele Bennati: “A Pozzovivo ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Nell’era in cui il ciclismo su strada è diventato sempre più una ricerca della precocità, con i vari Remco Evenepoel e Tadej Pogacar già pronti al professionismo e vincenti da teenager o quasi, l’Italia, in grandissima difficoltà nelle corse a tappe, è costretta a fare affidamento sui propri veterani. A quasi quarant’(da compiere a novembre)resta la punta del Bel Paese in chiave classifica generale al, arrivato oggi al termine della prima metà o quasi. Il lucano ha faticato leggermente a trovare il ritmo nelle prime giornate, perdendo qualche secondo sull’Etna, ma poi ha carburato al meglio e sul Blockhaus è riuscito a tenere il passo dei migliori., Daniele Bennati: “A...

