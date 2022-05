Giovanni Malagò risponde ad Angelo Binaghi: “Io ho soltanto combattuto la riforma” (Di lunedì 16 maggio 2022) Non accenna a placarsi la polemica tra il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ed il numero uno della FIT, Angelo Binaghi, che ieri parlando degli Internazionali d’Italia, aveva affermato di essere vittima dell’ossessione di Malagò per Sport e Salute. Il nuovo capitolo della saga lo riporta l’ANSA. Così Giovanni Malagò: “Io non sono ossessionato da niente. Io ho soltanto combattuto la riforma, ci mancherebbe. Sfido chiunque fosse stato presidente del CONI mentre arrivava la riforma se non avesse provato a dire che questa cosa non andava bene“. Spiega nel dettaglio le proprie intenzioni e motivazioni il numero uno dello sport italiano: “Sarebbe stata una mancanza di rispetto non tanto per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Non accenna a placarsi la polemica tra il presidente del CONI,, ed il numero uno della FIT,, che ieri parlando degli Internazionali d’Italia, aveva affermato di essere vittima dell’ossessione diper Sport e Salute. Il nuovo capitolo della saga lo riporta l’ANSA. Così: “Io non sono ossessionato da niente. Io hola, ci mancherebbe. Sfido chiunque fosse stato presidente del CONI mentre arrivava lase non avesse provato a dire che questa cosa non andava bene“. Spiega nel dettaglio le proprie intenzioni e motivazioni il numero uno dello sport italiano: “Sarebbe stata una mancanza di rispetto non tanto per il ...

Advertising

matteosalvinimi : Autonomia. “Il valore dell’efficienza pubblica in un sistema di prossimità”. Con Mariastella Gelmini, Attilio Fonta… - OA_Sport : Continua la polemica tra Binaghi e Malagò - SabryStefano : RT @matteosalvinimi: Autonomia. “Il valore dell’efficienza pubblica in un sistema di prossimità”. Con Mariastella Gelmini, Attilio Fontana,… - Roger20894532 : @giomalago @Coninews Giovanni Malagó non ha voluto gli atleti russi!.. Ha dimostrato di essere un personaggio mediocre senza personalità - Roger20894532 : @giomalago @Coninews Giovanni Malago! Un mediocre!... -

Binaghi - Malagò, lo scontro: "Ha provato a danneggiare gli Internazionali", "Inelegante e sgrammaticato" ... Giovanni Malago' ONLY ITALY Gli Internazionali di Roma non erano ancora finiti, mancava la finale, ... aveva già attaccato dritto per dritto il Presidente del Coni Malagò. Con accuse frontali, per ... Malagò risponde a Binaghi: 'Attacco inelegante, sbagliato, non vero, sgrammaticato' "Un attacco inelegante, sbagliato, non vero, sgrammaticato". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò risponde al numero uno della Fit Angelo Binaghi, che ieri l'aveva accusato sostanzialmente di aver remato contro gli Internazionali di tennis dicendo prima no a Djokovic ai tempi della ... Forza Napoli ...Malago' ONLY ITALY Gli Internazionali di Roma non erano ancora finiti, mancava la finale, ... aveva già attaccato dritto per dritto il Presidente del Coni. Con accuse frontali, per ..."Un attacco inelegante, sbagliato, non vero, sgrammaticato". Così il presidente del Conirisponde al numero uno della Fit Angelo Binaghi, che ieri l'aveva accusato sostanzialmente di aver remato contro gli Internazionali di tennis dicendo prima no a Djokovic ai tempi della ... Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura