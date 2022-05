Giornata contro omofobia, la proposta del Partito Gay: “Una multa da 500 euro per chi discrimina le persone Lgbt” (Di lunedì 16 maggio 2022) Una multa da 500 euro per chi discrimina le persone Lgbt+. Molte volte le Giornate mondiali o internazionali rischiano di diventare solo un momento per ricordarsi, una volta all’anno, di qualche evento, problema o festività. In sostanza, quando ricorre una celebrazione, in tanti parlano, ma in pochi fanno. È per questo motivo che, in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia (o più correttamente, contro l’omobitransfobia) del 17 maggio, il Partito Gay ha lanciato una proposta alle Regioni, Province e Comuni d’Italia: sanzionare con una multa da 500 euro chiunque faccia propaganda di odio o discrimini le persone della comunità ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 16 maggio 2022) Unada 500per chile+. Molte volte le Giornate mondiali o internazionali rischiano di diventare solo un momento per ricordarsi, una volta all’anno, di qualche evento, problema o festività. In sostanza, quando ricorre una celebrazione, in tanti parlano, ma in pochi fanno. È per questo motivo che, in occasione dellamondialel’(o più correttamente,l’omobitransfobia) del 17 maggio, ilGay ha lanciato unaalle Regioni, Province e Comuni d’Italia: sanzionare con unada 500chiunque faccia propaganda di odio o discrimini ledella comunità ...

