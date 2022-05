Giornalista uccisa in Cisgiordania, il Vaticano: “Cariche al funerale? La polizia israeliana ha violato il diritto alla libertà religiosa” (Di lunedì 16 maggio 2022) La polizia israeliana “ha violato in maniera molto brutale” il diritto “alla libertà religiosa” della Chiesa durante i funerali della reporter Shireen Abu Akleh. A dirlo è stato l’incaricato di affari della Delegazione apostolica in Terra Santa, padre Thomas Grysa, durante una conferenza stampa a Gerusalemme. Un diritto, ha spiegato, “incluso nell’accordo fondamentale tra Israele e Santa Sede. Questo episodio costituisce un momento di tensione fra Israele e Santa Sede, anche se non è il primo”. Il riferimento è alle Cariche della polizia israeliana avvenute durante il funerale della Giornalista di Al Jazeera. Sabato 14 maggio era arrivata la condanna unanime anche del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) La“hain maniera molto brutale” il” della Chiesa durante i funerali della reporter Shireen Abu Akleh. A dirlo è stato l’incaricato di affari della Delegazione apostolica in Terra Santa, padre Thomas Grysa, durante una conferenza stampa a Gerusalemme. Un, ha spiegato, “incluso nell’accordo fondamentale tra Israele e Santa Sede. Questo episodio costituisce un momento di tensione fra Israele e Santa Sede, anche se non è il primo”. Il riferimento è alledellaavvenute durante ildelladi Al Jazeera. Sabato 14 maggio era arrivata la condanna unanime anche del ...

